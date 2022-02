Test Aankoop daagt Knokke-Heist en De Panne voor de rechter voor taks op tweede verblijven

Test Aankoop stapt naar de rechtbank tegen de taks op tweede verblijven in Knokke-Heist en De Panne. Eerder startte Test Aankoop ook al een juridische procedure tegen de gemeente Koksijde over een taks voor mensen met een tweede verblijf.

Heel wat steden en gemeenten heffen een belasting op tweede verblijven. Die belasting moet worden betaald door de eigenaars van die panden. "Die belasting is wettelijk, zolang er geen discriminatie ontstaat tussen eigenaars van een tweede verblijf en de mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente in kwestie", zegt Test Aankoop. Net daar wringt voor de consumentenorganisatie het schoentje in De Panne, Koksijde en Knokke-Heist. "Eigenaars van een tweede verblijf in deze drie kustgemeentes zijn immers tweedeverblijfstaks verschuldigd, terwijl vaste inwoners geen aanvullende gemeentebelasting via de personenbelasting hoeven te betalen."

"Het aanplanten van groen, het reinigen van de dijk, het zorgen voor veiligheid, het zijn uitgaven die een gemeente doet en die ten bate zijn van zowel de eigen inwoners als de bezitters van een tweede verblijf. Vanuit het oogpunt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is het dus maar logisch dat zowel eigen inwoners als de eigenaars van een appartement, caravan of huis aan de kust als tweede verblijf gelijk worden belast", stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Dit verschil in behandeling impliceert dat de belasting nietig moet worden verklaard, en dat is exact wat wij via de rechtbank proberen te bekomen."

In totaal verzamelde Test Aankoop al 419 dossiers van consumenten die het niet eens zijn met de belasting. Nu heeft de consumentenorganisatie bij de rechtbank van Brugge ook 31 dossiers ingediend tegen Knokke-Heist en 3 tegen de Panne.