Tesla-topman Elon Musk gelast bezoek aan haven Zeebrugge af

De bedoeling was dat Musk vandaag in Zeebrugge zijn eerste lading elektrische wagens zou keuren. Maar in laatste instantie is dat bezoek dus afgelast.

Wekelijks 3.000 Tesla's in de haven van Zeebrugge

Deze week zijn in de haven van Zeebrugge de eerste Tesla’s Model 3 toegekomen. De auto’s worden vanuit de fabriek in San Francisco in de VS via de Zeebrugse vestiging van ICO naar Europa verscheept. Vanuit de kusthaven worden de elektrische auto’s over heel Europa verdeeld. De nieuwe trafiek is goed voor ruim honderd nieuwe jobs in het afwerkingscentrum. Daar worden de Tesla’s aan een laatste controle onderworpen en van extra’s voorzien voor ze naar de autohandelaar gaan. Het bedrijf investeert 2,5 miljoen euro in de nieuwe trafiek.

Sorry, many unexpected challenges with cars coming through Zeebrugge first time. Cars will start moving out in volume tomorrow. — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2019

Dit zijn foto's van de eerste Tesla's Model 3 die in de haven van Zeebrugge aankomen.