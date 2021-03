Terugblik: de eerste merkwaardige coronaweek in maart 2020

En we beginnen met een congres in Gent, waar West-Vlaamse artsen op 10 maart 2020 uitleg krijgen over corona. Ze zitten in een propvolle aula, zonder mondmasker. En er is sprake van maximaal 13.000 besmettingen, tenzij we maatregelen nemen. Dan zullen het er veel minder zijn, klinkt het dan.