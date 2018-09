Terug post in Menen en Kortrijk

In Menen en Kortrijk zijn de postbodes weer aan het werk. Zowel de kranten als alle andere post worden besteld.

Gisteren was er een staking in Menen en een werkonderbreking in Kortrijk. Daardoor kon een deel van de post niet besteld worden.

De postbodes klagen over de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. De directie heeft nu beloofd om maatregelen te nemen om de werkdruk te verlagen. Het overleg kon het personeel blijkbaar bekoren, want iedereen is vandaag weer aan de slag.