Terug naar school: met veel boeken, maar zonder mondmasker

In heel wat middelbare scholen is er deze week al een boekenverkoop, zoals in de Prizma middenschool in Izegem. Vooral voor de eerstejaars is het spannend om straks de grote stap te zetten. Dat het mondmasker niet meer op moet tijdens de les is een verademing. De leerlingen zullen er bovendien voor sommige vakken en voor de maaltijden in een nieuw gebouw terechtkunnen. Daarvoor konden ze rekenen op het project Scholen van Morgen. "Wij groeien de laatste jaren in leerlingenaantal, we zijn dus heel tevreden dat we dat nieuwe gebouw hebben," zegt Luc Berteloot. " We hebben twee nieuwe wetenschapsklassen en daarnaast ook een studiezaal. Er is ook een grote refter die we gaan delen met campus IDP die hier ook gehuisvest is."