In onze zomerreeks ‘Terug naar de Kust’ gaan we vandaag voor een eerste keer op bezoek op Camping Marva in Middelkerke.

Want voor de vele tweedeverblijvers daar is het door corona een speciale zomer. Door de lockdown alleen al zijn langer thuis moeten blijven dan normaal en voor de meesten was dat niet zo vanzelfsprekend. Daarom genieten ze nu dubbel van hun verblijf aan zee. We gaan op zoek naar de charme van de kust, door de ogen van de tweedeverblijvers op Camping Marva.