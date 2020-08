De aloude badkarren op houten wielen zijn het visitekaartje van De Panne. Want nergens anders zie je zo nog aan de kust. Een stukje nostalgie dat herinnert aan het begin van het kusttoerisme.

En dat je in De Panne nog deze in opvallende kleuren geschilderde huisjes op houten wielen ziet is vooral dankzij de familie Bartholomeus. Vader Jérome herken je aan zijn geelblauwe cabines en dochter Elianne pakt uit met rood en groen