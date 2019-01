In Heestert is een terreinwagen geslipt door de sneeuw en in de gevel van een huis terechtgekomen. De Hummer belandde om 5.15 uur in de logeerkamer van de woning.

Het ongeval gebeurde op een recht stuk, op de Vierkeerstraat in Heestert. Zowel de bestuurder als de bewoner kwamen er met de schrik vanaf. In de logeerkamer was niemand aanwezig, op het moment van het ongeval. De brandweer en een buurman, die aannemer is, konden samen de gevel stutten want er was instortingsgevaar.