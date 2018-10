Gisterenmorgen werd de politie van Bredene/De Haan ervan verwittigd dat een voertuig zich had vastgereden op het strand.

Het ging om een 4X4 die, met vergunning, wetenschappelijke onderzoekswerken aan het uitvoeren was nabij het naaktstrand. De chauffeur was bang dat het opkomende water de auto zou overspoelen. Toen de politie ter plaatse kwam stond de terreinwagen inderdaad bijna in zee. Snel werd de hulp ingeroepen van de technische dienst van de gemeente Bredene die het voertuig met een tractor uit het zand kon trekken.