Terrassen op Grote Markt van Ieper

"Om de social distancing regels te garanderen en de horeca een riem onder het hart te steken, zal elke horecazaak 2 extra parkeerplaatsen kunnen benutten om terras te plaatsen", zegt de stad.

"Ook zaken die momenteel geen terras hebben zullen van deze maatregel kunnen genieten. De stad zal deze plaatsen, na aanvraag, voorbehouden, waar elke uitbater dan dient te voorzien in een duidelijke afbakening. Zijn er geen parkeerplaatsen net voor de deur dan kan men uitbreiden zo dicht mogelijk, desnoods aan de overkant van de straat of op het voetpad. Hiervoor dient wel een goedkeuring van de buren worden voorgelegd en 1.50 meter vrijgehouden voor voetgangers".

Ook terrassen op Grote Markt en Menenstraat

"Daarbovenop zal op zaterdag vanaf 18u en op zondag de Menenstraat en het stuk Grote Markt tussen Rijselstraat en St Jacobstraat verkeersvrij worden gemaakt en kunnen terrassen op de rijbaan worden geplaatst", zegt de stad Ieper.

"De maximale uitbreiding zal voor elke zaak 10 tafels en 40 stoelen zijn. Momenteel worden de laatste loodjes gelegd aan het reglement en zal iedereen vanaf 2 juni zijn aanvraag kunnen doen bij de dient economie, waar elke indiening afzonderlijk zal behandeld worden in functie van de omgevingsmogelijkheden en de opgelegde maatregelen van de hogere overheid".

"Horeca zo goed mogelijk ondersteunen"

Schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) : “ De horeca en toerismesector zijn hoe dan ook het hardst getroffen door deze crisis en we moeten alles in het werk stellen om die zo goed mogelijk te ondersteunen. Met die extra uitbreidingen zullen we de mogelijkheid creëren om te voldoen aan de social distancing regels, zal de horeca voldoende plaatsen kunnen benutten en zullen we winnen aan beleving in onze stad. Met dit plan kunnen we dan ook alle horecazaken, zowel in centrum als deelgemeenten een extra aanbieden.”