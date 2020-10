Terrassen mogen deze winter blijven staan in Brugge

In Brugge moeten de horecazaken hun terras deze winter niet afbreken. Het gaat om een uitzonderingsmaatregel door de coronacrisis, in overleg met Vlaams minister van onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Het laten staan van de horecaterrassen in de winter moet financiële ademruimte geven aan de horeca, en dat op een veilige manier. Vlaams minister van onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: "Ik denk dat we moeten vermijden dat er volledige lockdown komt. Ze kunnen perfect open blijven veilig. Een terras is ideaal, de stad Brugge was vragende partij en we staan dat met veel plezier toe. We moeten ze veilig open houden."

De regels voor vaste terrasconstructies in Brugge zijn vanwege het beschermde stadsgezicht heel strikt. Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening: "Vroeger moesten de vaste terrassen in Brugge steevast op stal tussen 15 november en 15 maart. Vorig jaar was er al een versoepeling tot na de kerstvakantie. In deze coronatijden moeten ze dus helemaal niet meer afgebroken en heropgebouwd worden.

De uitzondering voor horecaterrassen geldt niet alleen in de historische binnenstad, maar op het ganse grondgebied van Brugge, dus ook in Lissewegge en Zeebrugge.