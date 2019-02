Terrasjesweer op Valentijn: 'Liefde onder de zon'

De lente is een dikke maand te vroeg in het land. En daar zijn we – op Valentijn – zeker niet rouwig om.

Een stralende zon en temperaturen tot dertien graden. Meer heb je niet nodig om buiten enkele zonnestralen op te pikken. Overal in de provincie genieten mensen van de zon: op een vroeg terras of op een zitbank in het park. Ook in Blankenberge bijvoorbeeld, met zicht op zee.

(lees verder onder de foto)

Valentijn onder de zon

Frank en Iris komen speciaal vanuit Aarschot naar Blankenberge om de eerste zonnestralen mee te pikken. ‘Mooier kan een Valentijn niet zijn’, weet Frank.

En morgen wordt het nog beter dan krijgen we tot 15 graden. Ook de rest van de week blijft het nog aangenaam zacht. Kijk hier naar het weerbericht.