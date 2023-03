Ter Groene Poorte organiseert reeks opleidingen en masterclasses rond innovatieve voeding

De nieuwe tak van opleidingen richt zich op een publiek dat wil bijblijven met de voedseltrends van vandaag. "Van trends tot blijvers, van vernieuwing tot anders denken, van boer tot vork. Ook bedrijven die specifieke opleidingen op maat willen organiseren kunnen hier terecht", klinkt het bij de school.

Vanaf woensdag staan er verschillende workshops op de planning. Zo gaat de Food Academy van start met een workshop vegan hartige gastronomie en een workshop vegan desserten. Eind maart is er in Ter Groene Poorte 'An evening with Roger Van Damme' en eind april volgt er een masterclass vegan in samenwerking met Vegan Academy Nederland. In juni vindt er een masterclass vegan dessertborden plaats.

"Als toonaangevende voedingsschool trekken we resoluut de kaart van innovatie. Met een schitterend, gespecialiseerd team hebben we alle kennis in huis om onze school verder uit te bouwen tot het kenniscentrum rond voeding in Vlaanderen. Food Academy past perfect in onze visie van 'hier leert ons land wat lekker is'", klinkt het nog bij de school.