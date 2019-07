Tentoonstelling van 2,5 kilometer op TAZ Oostende

Het thema dit jaar is betrokkenheid. De organisatie wil hierbij duidelijk maken dat iedereen een rol speelt in de samenleving. En is er nu ook een nieuwe tentoonstelling: the Village.

Voor deze theatrale tentoonstelling deed het gezelschap 'Stichting Nieuwe Helden' onderzoek naar ongelijkheid bij voornamelijk Oostendenaren, van kinderen tot advocaten. De resultaten maken ze hier bekend.

De bezoekers kunnen zich een weg banen door de The Village, een tentoonstelling op zeven plaatsen rond het Visserijdok. Met hoofdtelefoon en smartphone leg je als bezoeker 2,5 kilometer lange tocht af, op je eigen tempo.