Tentoonstelling over 'zonderling' Prins Karel in Raversijde

In het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende loopt een openluchttentoonstelling over Prins Karel die daar een hele tijd heeft gewoond.

De Prins van Raversijde was vooral in de jongste jaren van zijn leven een bijzonder figuur. Een buitenbeentje in het Koningshuis die vooral na de Tweede Wereldoorlog een opmerkelijke politieke rol speelde als de prins-regent die Koning Leopold Drie moest vervangen.

Johnny Monteyne, Prins Karel-kenner en verzamelaar: "Het is een heel bijzonder figuur. 40 jaar na zijn overlijden is het een ideaal moment om de prins hier in Raversijde weer in het licht te plaatsen. Vooral om te tonen hoe hij hier leefde in Raversijde."

Zonderling

Het domein staat nu vol opvallende foto's van hoe Prins Karel zich terugtrok, na zijn regentschap als vervanger van de koning. Hij werd een kunstenaar en stond bekend als een zonderling figuur die gebroken had met Laken. Je ontdekt er zijn schilderijen én er zijn op zijn domein nog opvallend veel restanten bewaard. Mathieu De Meyer, Provinciedomein Atlantikwall Raversyde: "Zonder hem had het domein nooit bestaan. Hij is hier komen wonen en heeft zich tot aan zijn dood verzet om bunkers en loopgraven te laten afbreken. Het is dankzij hem dat de Atlantikwall en de resten van WOI bewaard zijn."

Zonder Prins Karel stonden wellicht ook hier appartementsgebouwen. De provincie is ook nog op zoek naar getuigenissen van mensen die zich nog verhalen herinneren van de excentrieke prins in Raversijde. De tentoonstelling loopt nog ruim 6 maanden en je kunt ook het kleine duinenhuis bezoeken waar de prins leefde en schilderde.