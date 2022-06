Tentoonstelling over misdaadschrijver Pieter Aspe in Brugge

In bibliotheek Biekorf in Brugge kan je nog de hele maand naar een tentoonstelling over misdaadschrijver Pieter Aspe. De auteur overleed op 1 mei vorig jaar.

Uniek materiaal brengt het leven van Pieter Aspe en zijn werk in beeld. Het zijn stukken die nog nooit vertoond zijn. Pieter Aspe was een succesvolle thrillerauteur uit Brugge, ook bekend van de gelijknamige boeken en serie op tv. Zijn vrouw is geëmotioneerd. Tamara Hanegraaf, weduwe Pieter Aspe: "Omdat het voor mij het teken is dat er nog veel aan Pieter gedacht wordt en dat mensen de kans krijgen om dingen te zien die eigenlijk nog nooit vertoond zijn. Dus ik vind het super. Ik ben ook heel dankbaar dat ze dit willen doen. En Pieter zou ook heel trots zijn als hij zou weten wat Brugge allemaal al gedaan heeft nu."

De tentoonstelling maakt deel uit van thrillerevent Plaats Delict. Nog tot 2 juli kan je er lezingen volgen van thrillerauteurs en meedoen aan schrijfworkshops.