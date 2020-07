Tentoonstelling over Britse gevechtsvliegtuigen in Poperinge

In Poperinge loopt een tentoonstelling over een Britse operatie op 5 mei 1942 met de naam Circus 157. Daarbij crashten vijf Britse gevechtsvliegtuigen en kwamen vier piloten om het leven.

Pronkstuk van de expo is de motor van één van de neergestortte spitfires. Een rolls Royce Merlin motor. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe fietsroutes die het verhaal uit de Tweede Wereldoorlog weer helemaal tot leven brengen.

Aanval op elektriciteitscentrale

Circus 157 is de codenaam van een operatie van het Britse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 5 november 1942 pleegt de Royal Air Force een aanval op een elektriciteitscentrale in Rijsel. Het hoofddoel is om Duitse jachtvliegtuigen met basis in Noord-Frankrijk en Wevelgem neer te halen.

Vier piloten storten neer en sterven. De Tsjech Pavlík stort stort te pletter op de Kemmelberg op de grens Loker-Dranouter. Vier jaar na de crash halen de Duitsers zijn lichaam boven. In 1997 slaagt de groep Huygge Decuypere om samen met de Belgian Aviation History Association de spitfire op te graven.

Op de expo staat er ook een kast met een aantal spullen uit de cockpit, de rugleuning van de stoel van de piloot en ook het kanon. Er is niet alleen de expo, er zijn ook twee nieuwe fietsroutes die je langs de monumenten en gedenkplaten van de gecrashte piloten brengt. De ene route start in Ieper, de ander in Poperinge.

De fietsroutes zijn ongeveer 85 kilometer lang en volgen de fietsknooppunten. De expo in de Gasthuiskapel in Poperinge loopt nog tot 9 augustus.