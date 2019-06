Wie meer wil weten over de vinvis Antonius kan daarvoor de hele zomer naar De Haan. Antonius kwam vorig jaar uitgebreid in het nieuws toen hij op het strand van de Vosseslag terecht kwam.

Dat is maar één van de vele verhalen die aan bod komen op “Kijk, een Walvis“. Met de spectaculaire kaken van vinvis Antonius als blikvanger belicht de tentoonstelling de verschillende strandingen van walvisachtigen aan onze kust. Het resultaat is een originele en boeiende tentoonstelling voor jong en oud. Want er is ook een fiets en wandelzoektocht aan de tentoonstelling gekoppeld en ook vele nevenactiviteiten voor kinderen.

“Kijk, een Walvis“ in de Vosseslag in De Haan loopt nog de hele zomer.