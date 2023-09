Tentoonstelling blikt terug op blikt terug op Expo '58

In de bibliotheek van Wijtschate bij Heuvelland start morgen een merkwaardige tentoonstelling: een nostalgische trip 'down memory lane'... Deze tentoonstelling met enkele unieke stukken blikt terug op het verhaal van Expo '58, de wereldtentoonstelling in Brussel.

Expo '58 was het einde van de wederopbouw van WO II en het startpunt van de Golden Sixties. Voor veel mensen uit de Westhoek was het ook de eerste keer dat ze in het kader van deze wereldtentoonstelling Brussel bezochten. Dit grootschalige evenement moest België en bijna veertig andere landen in de kijker zetten.

Expo '58 toonde een unieke visie op de wereld toen de intercontinentale reizen nog zeldzaam waren. Het werd een reusachtig succes: tussen april en oktober 1958 werden meer dan 41 miljoen bezoekers geteld.

De gratis tentoonstelling in Heuvelland loopt van 29 september tot vrijdag 1 december tijdens de openingsuren in de bibliotheek in Wijtschate.