Tentoonstelling ‘Reflectiepunten, Oorlogsdoden in het Kasteeldomein van Zonnebeke’

In Zonnebeke loopt een nieuwe tentoonstelling: ‘Reflectiepunten, Oorlogsdoden in het Kasteeldomein van Zonnebeke’.

Het zijn de verhalen van soldaten die in de Eerste Wereldoorlog in het kasteeldomein omkwamen en later weer opgegraven werden.

Binnen de grenzen van het kasteelpark zijn zo’n 170 geallieerden gevonden. Er zijn geen gegevens van gesneuvelde Duitse soldaten bekend, maar het moeten er honderden geweest zijn. Een aantal van hen ligt nog ergens onder de grond. De tentoonstelling laat zien dat het kasteeldomein in 1917 een oord van dood en vernieling was in het totaal verwoeste Zonnebeke.

Overal waar één of meerdere lichamen teruggevonden zijn, steekt nu dus een paal in de grond. Een witte band staat voor een geïdentificeerd lichaam. Een rode band betekent een anonieme soldaat.