Tempeliershuwelijk in Middelkerke

Grandmeister, ofwel hoofdtempelier, Sir John huwt vandaag en riddert daarna 8 aspiranten. Dit zal de eerste officiële riddering zijn, doordat een priester zijn Christelijke zegen gaf. De tempeliers leven heel Christelijk en helpen mensen die financieel in nood zitten met schulden af te betalen of eten. Alles dat ze uitdelen krijgen ze ook van schenkingen. Daarnaast zetten ze zich in om de zwakke mensen in onze samenleving te beschermen.

Om tot ridder geslagen te worden moet je uw trouwe dienst bewijzen, waarna de grandmeister je zal aanbevelen bij de wereldorde. Het ridderschap is een erkenning voor jarenlange inzet.