Tempelier bewaakt Slijpe

Het werk is gemaakt door Eric Baeyens en staat op het rondpunt aan de Diksmuidestraat en de Spermaliestraat. Het werk verwijst naar de rijke Tempeliershistorie van Slijpe.

Tempeliersdorp

De Tempeliers zijn alomtegenwoordig in Slijpe. Je ziet er overal verwijzingen naar deze religieuze ridderorde die vanaf 1137 sterk actief was in de regio. Het Tempeliersembleem is verwerkt in de straatinrichting en de monumentale muurschilderijen in de Sint-Niklaaskerk van Arno Brys zijn geïnspireerd door de aanwezigheid en de invloed van de Tempeliers op het polderdorp. De Tempelhofstraat en het Groot Tempelhof zijn daar ook getuigen van.

Waken over ‘(vakantie)pelgrims’

De orde van de Tempeliers werd opgericht om pelgrims op weg naar het Heilig Land te beschermen. De blinkende Tempelier op het rondpunt bewaakt nu vooral vakantiepelgrims op de belangrijkste in- en uitvalsweg van Middelkerke.

Kunst in open ruimte

De Tempelier is de nieuwste aanwinst van het Middelkerkse kunstpatrimonium, waarbij het gemeentebestuur volledig de kaart trekt van esthetisch of historisch verantwoorde kunstwerken. De keuze om de Tempelier in Slijpe te plaatsen ligt dankzij de lokale historiek voor de hand. Eric Baeyens woont en werkt al jaren in Nieuwpoort en maakt assemblagewerken van beeldhouwkunst en verfijnd smeedwerk.