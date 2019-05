Tellers in Brugge misnoegd

De resultaten kwamen gisteren hier en daar wat later, door computerproblemen. In Brugge duurde het wel heel lang. Tellers daar zijn misnoegd.

"De situatie in het telbureau was gewoon middeleeuws," zegt een vrouw aan onze redactie. "Een echte schande. Te weinig eten en drinken, wat lauw water en koude koffie. Veel te veel mensen dicht op elkaar aan gammele tafels en stoelen. Te weinig ruimte op tafel om je papieren te leggen. Overal zaten mensen gewoon op de koude vloer te tellen."

Er waren computerproblemen in Vlaanderen om de resultaten in te geven, en dat leidde tot frustraties. "Wij waren volledig klaar om 19u30 en pas om middernacht konden we naar huis. Met grote honger en dorst en een gekraakte rug. Alle tellers zijn verontwaardigd."