Televic slaat grote slag in Duitsland

Het technologiebedrijf Televic in Izegem slaat een grote slag in Duitsland. Televic neemt zijn Duitse concurrent over en wordt daardoor wereldmarktleider in communicatietoepassingen, goed voor 700 werknemers.

Televic ontwikkelt en produceert onder andere real time informatiesystemen op treinen en krijgt door de overname nu ook toegang tot de Duitse spoorwegen. Lieven Danneels, CEO Televic: “We beseften wel dat als we wilden doorstoten tot de absolute top, dat we ook extern moesten groeien. Deze overname is eigenlijk een perfecte match, een perfecte aanvulling op onze spooractiviteiten, waardoor we op vandaag de grootste speler op de Westerse markt worden in passagiersinformatiesystemen op treinen. “ T

elevic is met zijn communicatiesystemen ook actief in de gezondheidszorg, onderwijs en conference. Met de snelle groei heeft het bedrijf ook meer mensen nodig.