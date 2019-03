Tekort aan tolken voor Eritreese transmigranten

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De helft van hen beweerde uit Eritrea te komen. De politie pakt steeds meer Eritreërs op, maar het probleem is dat er een nijpend tekort is aan tolken die het Tigrinya onder de knie hebben. Dat is de meest gesproken taal in Eritrea. Daardoor lopen heel wat dossiers van transmigranten die de haven van Zeebrugge binnendringen, vertraging op.

Volgens procureur Frank Demeester kunnen de transmigranten daardoor vaak niet worden verhoord. Zo kunnen ze de speurders geen duidelijk beeld geven over de eventuele mensensmokkelorganisaties die er achter zitten.