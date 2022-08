Tekort aan onthaalouders: "Wanhopige ouders telefoneren ons"

Ouders vinden maar moeilijk een onthaalouder. Bij kinderopvang Ferm zien ze een daling van 15 procent in zeven jaar tijd.

Er zijn nu 161 onthaalouders in onze provincie, terwijl dat er in 2015 nog 190 waren. De oorzaken zijn vooral pensioen, stopzetting en het slechte beeld van een onthaalouder de afgelopen maanden. Ook bij de buitenschoolse kinderdagverblijven is nog ongeveer 1 op de vijf vacatures niet ingevuld. "Wanhopige ouders telefoneren ons", klinkt het.

Cijfers onthaalouders:

2005: 240 onthaalouders

2015: 190

2021: 170

Half 2022: 161

In Koekelare kunnen ze pas plekken voorzien vanaf het voorjaar 2024, terwijl zwangere vrouwen nu een plek zoeken voor in mei/juni 2023.

Cijfers buitenschoolse kinderdagverblijven

Ook bij de buitenschoolse kinderdagverblijven zijn er tekorten. Normaal zijn er 86 begeleiders, nu hebben ze nog 15 openstaande vacatures. Er zijn ook 17 vrijwilligers nodig, nu zijn er nog 5 tekort.