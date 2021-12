Tekeningen van Ensor en Paul Klee in Ensorhuis

In het Ensorhuis in Oostende loopt een tijdelijke tentoonstelling met tekeningen van James Ensor en Paul Klee.

De Zwitserse kunstenaar staat vooral bekend om zijn kleurrijke schilderijen met abstracte motieven, maar hier worden dus uitsluitende tekeningen en grafiek getoond. En wat blijkt, beide kunstenaars hebben heel wat gemeen.

De Zwitser Paul Klee is geboren in 1879 en is een generatie jonger dan Ensor. Ze kennen elkaars werk maar hebben elkaar nooit persoonlijk ontmoet.

"Er zijn wel affiniteiten tussen beide kunstenaars", zegt Xavier Tricot, Ensorkenner en samensteller van de tentoonstelling. "Het is zo dat Klee geboeid was door naïeve tekeningen, graffiti. Hij heeft zich verdiept in de kunst van zwakzinnigen en kinderen. "

Groteske spreekt aan

Het groteske is iets wat beide kunstenaars aanspreekt. In een ets heeft Ensor zijn gezicht bijgewerkt en er een skelet van gemaakt. Paul Klee tekent zichzelf met een voor hem masker. "Bij Ensor die toch eerder aristocraat is, zie je dat hij gefascineerd is door het volks karakter van graffiti. Zoals bijvoorbeeld de pisser, zie je graffiti op de muur. Daarnaast hangt een werk van Klee, urinerende vrouwen. Allebei referen ze aan Rembrand die urinerende vrouwen heeft gegraveerd."

Het Ensorhuis opende in juli vorig jaar en is een succes, er kwamen al meer dan 75.000 bezoekers langs. De expo 'Klee ontmoet Ensor' loopt tot begin april volgend jaar.