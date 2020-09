In het Huis van de Bruggeling hangt voortaan een bijzondere reproductie van de kaart van Marcus Gerards.

Die bracht de stad in 1561 in kaart. De Brugse tekenaar Luc Dusauchoit maakte een bijzondere reproductie van het stadsplan in de vorm van een hedendaagse potloodtekening van maar liefst twee op vier meter.

Hij werkte er zeven jaar aan en schonk het aan de stad. De nieuwste versie is groter dan het origineel. Luc Dusauchoit bracht ook enkele wijzigingen aan.