Technoboost prikkelt jongeren met techniek

Zo’n 1.200 leerlingen hebben in Waregem Expo de techniekbeurs ‘Technoboost’ bezocht. Ze kunnen er kennismaken met technische en innovatieve bedrijven, want de vraag naar goed geschoold personeel is zeer groot.

Gisteren kwamen de lagere scholen langs, deze voormiddag was het de beurt aan de vijfdejaars uit het middelbaar. Jongeren prikkelen voor een job in de technische of technologische sector. Daar draait het om op Technoboost.

"Technoboost is een samenwerking van 10 partners die samen leerlingen willen warm maken voor technieken, technologie," legt Valerie Deleersnyder uit. " We hebben bedrijven uit de bouwsector, uit de kunststofsector, elektriciteit, mechanica, textiel en voeding"

Leerlingen kunnen op technoboost bijvoorbeeld een parcours afleggen met een kleine drone, maar ook leren hoe belangrijk ergonomie is in de bouwsector. Het blijft belangrijk om jongeren vroeg al 'goesting' te doen krijgen voor een technisch beroep. Want de vraag naar werkkrachten is groot, zegt ook het bedrijf Gearcraft uit Waregem: "Wij zijn dagelijks op zoek naar goede geschoolde profielen. Wat heel krap is. Het is echt een gevecht onderling van de bedrijven om iemand te vinden."