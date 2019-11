Technoboost maakt leerlingen warm voor techniek

In Waregem nemen 650 West-Vlaamse leerlingen deel aan Technoboost, dat is een techniekevent in Waregem Expo.

"Tijdens dit evenement krijgen leerlingen de kans om verschillende technische beroepen en bedrijven te leren kennen", zegt de organisatie. "Ze kunnen meerdere standen bezoeken, waarbij de jongeren zelf aan de slag kunnen in verschillende workshops rond mechanica-elektriciteit."

"Nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering zorgen dat er volop jobmogelijkheden zijn op het gebied van techniek en technologie. Daarom werken bedrijven en scholen samen, om leerlingen en leerkrachten in contact te brengen met technologische aspecten binnen het bedrijfsleven. Op deze manier worden de leerlingen geïnspireerd om een bewuste studie- en carrièrekeuze te maken."

"Er is al jaren een tekort aan technisch personeel, steeds meer bedrijven voelen de urgentie om zich in te zetten voor personeelswerving. Als je een oplossing wilt voor het personeelstekort, is het belangrijk om ook te investeren in de jeugd. Zij zijn de toekomst. Bedrijven zijn - naast de politiek, ouders en leerkrachten - een factor om leerlingen te inspireren en hen een reëel en positief beeld te geven waarmee ze zich kunnen oriënteren naar toekomstige beroepen,” vertelt Valerie Deleersnyder, projectcoördinator van Technoboost.

Positief daglicht

Technoboost werd ruim twee jaar geleden opgestart. Intussen is het initiatief gegroeid en zetten negen partners samen acties op om de industriële sectoren én het technisch en beroepsonderwijs op een positieve manier in de kijker te zetten.

Deze editie in Waregem is trouwens het eerste techniekevent in een rij van zes, waarbij we de komende twee schooljaren neerstrijken in zes steden in West-Vlaanderen. Technoboost zet zo provinciedekkend in op het creëren van lokale netwerken tussen scholen, bedrijven en andere partners om zo samen de instroom naar techniek te vergroten.

Verschillende sectoren

Technoboost is een initiatief van de sectoren metaal, elektriciteit, chemie – kunststoffen & life sciences, voeding en textiel & flexibele materialen samen met VDAB en de Provincie, POM en RTC West-Vlaanderen. Een unieke samenwerking.

Deze editie in Waregem wordt ondersteund door Stad Waregem. Onderstaande bedrijven en opleidingspartners werken mee aan het educatief programma: Callens, Cegelec Building Services, Gearcraft Vanhoutte, Concordia, Joblabo, Agristo, Crop’s nv, Het Beroepenhuis, EEG NV, TVH Parts International, Geysen Academy, Sioen Industries, ATS Groep, European Spinning Group, Groenhove TechnX, VTI Waregem, PTI Kortrijk, Athena Heule, PlastIQ, Volta, Cobot, VDAB, VIVES Hogeschool, Defensie, WINADOE en Fyxxilab.