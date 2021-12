"Te weinig Vlaamse subsidies voor toerisme bij ons"

Onze provincie zorgt voor 50 procent van het totale aantal overnachtingen in Vlaanderen, maar krijgt amper vijf procent van de subsidies.

Steve Vandenberghe, zelf burgemeester van Bredene, heeft aan de vooravond van de verlengde kerstvakantie zijn cijferwerk klaar. Sinds 2015 kwam er amper 3,5 miljoen euro subsidies voor Vlaamse hefboomprojecten naar West-Vlaanderen. Ter vergelijking, Oost-Vlaanderen kreeg 26 miljoen euro, Antwerpen 19 miljoen.

Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit): "Vijftig procent van alle toeristen komen naar West-Vlaanderen. De kust is een ongelofelijk belangrijke toeristisch motor, zowel naar zelfstandigen als naar werkgelegenheid toe. Als men liever in kastelen gaat subsidiëren dan in de kust, dan is het einde zoek. Dat moeten we aan de kaak stellen."

Vooral de kunststeden vangen veel subsidies. Vandenberghe wil Minister Demir uitnodigen aan de kust en vindt ook dat provinciaal toerismebureau Westtoer dit onvoldoende aan de kaak stelt.

"Ze doen dat op vandaag onvoldoende. ik wil zeker in debat gaan om daar verder over te debatteren. Ik vind dat de vorige Minister Ben Weyts er al met z'n pet naar gooide en ik ben ontgoocheld in de nieuwe minister Demir dat ze niet bijstuurt", zegt Steve Vandenberghe.

Westtoer laat weten dat er volgend jaar nieuwe subsidierondes zijn, waar ook zij kunnen op intekenen.