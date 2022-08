Te weinig plaats in crisisopvang voor minderjarigen in onze provincie

Er is te weinig plaats in de crisisopvang voor minderjarigen in onze provincie. Dat zegt het Crisismeldpunt West-Vlaanderen. Steeds vaker kunnen ze jongeren niet de gepaste crisisopvang bieden.

"Het is niet van niet willen, we hebben gewoon geen plaats voor dat meisje", al 168 keer dit jaar hebben de medewerkers van het Crisismeldpunt minderjarigen deze zin moeten uitspreken. Hulpverleners bellen naar hier, omdat een kind of jongere dringend hulp nodig heeft, en misschien even van thuis weg moet. Het meldpunt is het laatste vangnet, maar steeds vaker moeten ze zeggen dat ook zij geen opvang vinden.

Hermine Callewaert, Crisismeldpunt minderjarigen: "Een concrete case is bijvoorbeeld een minderjarige die ze aangemeld krijgen in een onveilige thuis, door verwaarlozing of geweld. Die moet dan even uit zijn thuis worden gehaald, maar wij moeten dagelijks slecht nieuws brengen. En dat weegt zwaar, omdat wij de verantwoordelijkheid hebben om dat kind een plaats te bieden."

Aantal aanmeldingen stijgt

Het aantal aanmeldingen stijgt ook sterk. Dit jaar staat de teller al op 2.038. Corona en de druk van sociale media spelen zeker een rol. Er zijn meer spanningen in een gezin, jongeren voelen zich onzeker. De algemeen directeur van het Agentschap Groeien is vandaag uitgenodigd in het meldpunt in Brugge. Hij benadrukt het belang van preventie, en de rol die scholen en jeugdverenigingen kunnen spelen in het detecteren van problemen, voor die escaleren.

Bruno Vanobbergen, Agentschap Opgroeien: "Het is een belangrijke maatschappelijke opdracht om te gaan zoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren en kinderen die zich niet goed in hun vel voelen, dat we die toch hulp en ondersteuning kunnen bieden."

We moeten de jeugdhulp anders organiseren, zegt hij. Hij geloof niet in alleen maar meer middelen.