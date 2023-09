Te voet of met fiets naar school op Strapdag

Het is Strapdag vandaag, dat betekent dat leerlingen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school gaan. Stappen en trappen dus. Scholen hebben dan ook extra aandacht voor de verkeersveiligheid, zoals basisschool Het Wonderbos in Ingelmunster.

De Strapdag is het startschot van een heel jaar acties rond verkeerveiligheid. De school Het Wonderbos in Ingelmunster wil kinderen weerbaarder maken in het verkeer en daarvoor kreeg het de briljanten medaille van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Maar wie naar school stapt of fietst voelt zich soms wel onveilig in een drukke spits.

De hele Strapdag organiseert Ingelmunster activiteiten: behendig leren fietsen bijvoorbeeld. En nog altijd creëert de dode hoek bij een vrachtwagen een gevaarlijke situatie voor fietsers. Daarom geeft de politie meer uitleg over het gevaar van vrachtwagens in het verkeer.