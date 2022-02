Te koop: watertoren, voor 75.000 euro is hij van u

De Watergroep verkoopt de laatste Ieperse watertoren. Het gaat om de toren in de Dikkebusseweg, die 101 jaar oud is.

De toren is gebouwd in 1921 en sluisde water door vanuit Dikkebusvijver naar de stad. Het gebouw is sinds 2009 vastgesteld bouwkundig erfgoed, en torent uit boven landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het is versierd met twee Ieperse wapenschilden. Maar de toren wordt al jaren niet meer gebruikt. De Watergroep wil hem nu verkopen voor minstens 75.000 euro. (lees verder onder de foto)

Maar wat kan je met een watertoren doen? Een herbestemming tot woning of vakantiewoning is misschien wel mogelijk. De stad, die een vergunning moet geven, verzet zich niet principieel tegen een nieuwe functie.

Biedingen kunnen nog tot 4 maart. Als er meerdere geïnteresseerden zijn, komt er een openbare verkoop op 8 maart.