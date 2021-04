TAZ#2021 in Oostende duurt 6 dagen langer

Programma TAZ#2021

Curator van de 24e editie van TAZ is dit jaar Caroline Pauwels, rector van de VUB. Caroline: “We willen de bezoekers in gecontroleerde omstandigheden een onbezorgde tijd gunnen. Samenhorigheid. Verbinding. Een tijd met collectieve momenten vol emoties. Een tijd waarin we door herwonnen vrijheden, hoe klein die ook mogen zijn, terug verwonderd mogen zijn.”

Outdoor festival

Podiumvoorstellingen in openlucht op unieke locaties in de stad en haven van Oostende maakten altijd al deel uit van het DNA van TAZ. Deze troef zal TAZ bij de volgende festivaleditie extra benutten waardoor TAZ quasi een volledig outdoorfestival wordt.

Zes dagen langer

"Om de vele locaties optimaal te gebruiken én om voldoende – gespreide - capaciteit te creëren breiden we het festival uit van 11 naar 17 dagen. Met deze tijdspanne behouden we het dynamische karakter van het festival én kunnen we bezoekers in veilige omstandigheden ontvangen."

Toch Café Koer én Leopoldpark

Het kinderluik op TAZ – Het Familiepark – zal beperkt doorgaan in het Leopoldpark, dit om een grote publieksstroom te vermijden maar ook om de rust en natuur in het park te respecteren. De gezinnen kunnen wel op ontdekking in de verschillende wijken van Oostende waar elk weekend het culturele buurtfeest Quartier d’O wordt georganiseerd.



Café Koer - het kloppende festivalhart waar artiesten, medewerkers en publiek elkaar ontmoeten – blijft in het Leopoldpark en zal coronaproof opgezet worden.

Quartier d'O

De wijkprojecten die vorige zomer opgestart werden tijdens Zomer in O. worden verdergezet in drie wijken onder de noemer Quartier d’O. Samen met De Grote Post, kleinVerhaal, KAAP en FMDO zal TAZ, met medewerking van wijkbewoners en buurtpartners, een driedaags programma uitwerken in de wijken Oud Centrum, Westerkwartier en Nieuwe Stad. Momenteel loopt een oproep aan wijkinwoners om mee te helpen aan de voorbereidingen.

Programma

Het festivalprogramma wordt op 3 juni bekendgemaakt en zal vanaf 9 juni te raadplegen zijn op www.theateraanzee.be.