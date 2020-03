Taxichauffeur vrijgesproken voor mensensmokkel

De man voerde drie Vietnamezen van Parijs naar Beselare, maar eigenlijk blijft het onduidelijk wat precies de bedoeling was.

Ongeveer een jaar geleden merkten buurtbewoners in het holst van de nacht verdacht gedrag op in de buurt van een industriegebied in Beselare, een deelgemeente van Zonnebeke. De politie kon twee van de drie voertuigen onderscheppen. Eén van de chauffeurs legde een verklaring af over de aanwezigheid van de illegale Vietnamezen in de taxi's. ​

Kritiek op verloop van het onderzoek

Tanh N. werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Door de raadkamer werd hij echter snel vrijgelaten, op voorwaarde dat hij een borgsom betaalde. Na de betaling kwam de Parijzenaar ook effectief vrij. Vandaag was het proces en daarin werd de beklaagde dus vrijgesproken.

De verdediging hekelde het verloop van het onderzoek. Zo werden de drie Vietnamezen in het voertuig van de beklaagde helemaal niet verhoord. Meester Nadia Lorenzetti begreep ook niet waarom de andere chauffeur wel gewoon mocht beschikken, aangezien het drietal een identieke opdracht uitvoerde. "Voor hem was dat een normaal transport. Hij rijdt altijd 's nachts en stelde zich er dus geen vragen bij", pleitte de advocate.