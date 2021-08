Taxi in belbusgebied Veurne is voltreffer

Sinds begin dit jaar rijdt er in het belbusgebied van Veurne een taxi om tijdens de schooldagen in de ochtend- en avondpiek de klassieke belbus te versterken.

Twee lokale taximaatschappijen garanderen, week om week, dat een voertuig ter beschikking staat. Ehn dat blijkt nu een succes te zijn. In de eerste vijf maanden van het jaar vervoerden deze taxivoertuigen 765 reizigers, die anders door de klassieke belbus, omwille van een maximale bezetting, niet kunnen geholpen worden. In het tijdsblok tussen 15 uur 30 en 16 uur 30 worden de meeste taxiritten gereden (38 %) in het belbusgebied.

"Wanneer we weten dat de belbuscentrale maandelijks gemiddeld 1.500 reservaties registreert, dan kunnen we concluderen dat de inzet van de taxivoertuigen zorgt voor een verhoging van het effectief aantal busreizigers met 10 %," zegt co-voorzitter van de vervoerregio Peter Roose. "In de ochtend- en avondpiek wordt zelfs één derde méér reizigers vervoerd (+ 33 %). Het is duidelijk dat de inzet van deze taxivoertuigen tegemoet komt aan een reële vraag in het belbusgebied."

