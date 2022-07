Het vuur brak uit rond 14u30 In de Dikkebusstraat. Een groot veld stond er in brand. Het vuur zou ontstaan zijn tijdens het persen van het stro. Allicht ontstond er een vonk in de balenpers en sprong die over naar een baal stro. Door de droogte kon het vuur zich snel verspreiden.

Bij de brand vielen geen gewonden. Er werden ook geen woningen bedreigd.