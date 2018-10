In Jabbeke wordt vandaag beslist of het tankstation aan de snelwegparking richting kust weer open kan. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Daarmee wil de gemeente tegemoetkomen aan de vraag van truckers om er te kunnen tanken. Het is weliswaar uitgesloten dat ze er 's nachts lang zullen kunnen parkeren. De burgemeester besliste ongeveer anderhalve maand geleden om de snelwegparking te sluiten na verschillende incidenten met transmigranten. Intussen is de snelwegparking in Westkerke open.