Tandarts die vrouwen betast mag uit de cel

Tien vrouwen hebben intussen een klacht ingediend. Volgens hun verklaringen zou hij van hen misbruik hebben gemaakt toen ze bij hem in de stoel lagen. De tandarts, die 35 is, werd vrijdag opgepakt en verhoord. De man zou de beschuldigingen al gedeeltelijk hebben toegegeven.

Geen vrouwelijke patiënten behandelen

Volgens de verdediging beseft de tandarts dat er dingen zijn gebeurd die niet thuishoren in een tandartsenpraktijk. Dinsdagmiddag vroeg meester Tobias Valcke om zijn cliënt onder voorwaarden vrij te laten. De raadkamer besliste dat de verdachte de gevangenis inderdaad mag verlaten. Eén van zijn voorwaarden is dat hij geen vrouwelijke patiënten meer mag behandelen. Hij zal zich ook moeten laten begeleiden. Het staat nog niet vast dat de tandarts effectief vrijkomt. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge kan immers nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval zou de Gentse KI binnen twee weken de knoop moeten doorhakken.