Een 35-jarige tandarts uit Damme zit in de cel omdat hij ervan verdacht wordt vrouwelijke patiënten te hebben aangerand.

Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Tien vrouwen hebben intussen een klacht ingediend. Volgens hun verklaringen zou hij van hen misbruik hebben gemaakt toen ze bij hem in de stoel lagen. De tandarts, die 35 is, werd vrijdag opgepakt en verhoord. De man zou zou de beschuldigingen al gedeeltelijk hebben toegegeven. Hij moet vandaag voor de raadkamer verschijnen. Speurders zoeken uit of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt.