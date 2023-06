Tan lost KV Kortrijk, Kaminski Group zal overnemen

De deal moet eerstdaags officieel worden gemaakt, maar wat al lang in de lucht hing is nu een feit: Vincent Tan, de Maleisische eigenaar, verkoopt KV Kortrijk. Het is de Amerikaanse investeerdersmaatschappij Kaminski Group die de 'Kerels' in handen krijgt. Zo is toch al één vraag opgelost.

KV Kortrijk heeft een dus nieuwe eigenaar. De Amerikaanse investeringsmaatschappij KAM Sports heeft een princiepsakkoord ondertekend voor de overname van de club. Dat bericht is gisterenavond ook intern verspreid binnen de club.

Op de eerste training maandag startte KV Kortrijk gevoelsmatig 'onthoofd' aan het seizoen. Zonder CEO, voorzitter of trainer. En dat was allemaal het gevolg van de nakende overname van de club. Maar die deal wordt nu binnenkort afgerond. De Amerikaanse Kaminski Group neemt KV Kortrijk, na acht jaar, over van Vincent Tan. Die kon zich vinden in een bod van 15 miljoen euro, waar nog enkele bonussen bij komen. De verwachte totale som is dus nog wat hoger, om en bij de 17 à 18 miljoen euro. Tan kocht KV Kortrijk destijds voor vijf miljoen euro.

Eén vraagteken weg, nu de rest nog

Eens de nieuwe eigenaar in het zadel zit, is het wachten op de volgende bouwstenen. Wie wordt CEO en trainer van KV Kortrijk? Maar vooral: krijgt de spelerskern een kwaliteitsinjectie na een seizoen lang strijden tegen de degradatie? En krijgt KV Kortrijk nu wel een eigenaar die wil investeren in de club? Wat Vincent Tan naliet te doen. Denk maar aan de nieuwe stadionplannen of het geplande oefencomplex. Met andere woorden: één vraagteken is verdwenen, maar er moeten er nog enkele weggenomen worden.

In West-Vlaanderen is ook KV Oostende in Amerikaanse handen, al bracht dat de voorbije jaren weinig vreugde aan de kust. En een deel van de aandelen van Club Brugge is ook in Amerikaanse handen.