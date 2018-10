Talpe doorbreekt eeuwenoude politieke traditie

Daarmee komt er een einde aan een eeuwenoude traditie, want de CD&V zat in de Kattenstad meer dan een eeuw in het bestuur. De liberale partij gaat Ieper besturen samen met sp.a en N-VA. Talpe haalde 3.902 voorkeurstemmen en niemand deed beter. Vandaag voert Talpe al gesprekken met de twee coalitiepartners. Er zijn veel dossiers waar ze op dezelfde lijn zitten. Ze willen in het centrum terrassen het hele jaar door, de voet-en fietspaden moeten beter onderhouden worden en ze gaan ook onderzoeken of zwemmen in open lucht een haalbare kaart is. Op minstens één punt verschillen de drie partijen grondig. Alleen Open Ieper wil een ondergrondse parking op de Leet.

Schepenmandaten

Open Ieper zal naast de burgemeester ook twee schepenen Sp.a krijgt drie schepenmandaten, N-VA twee. Emmily Talpe blijft voorlopig ook Vlaams parlementslid. Ze is wel eerste opvolger van Bart Tommelein. En als die burgemeester van Oostende wordt, neemt hij zijn Vlaams zitje weer op en verdwijnt Talpe uit het Vlaams Parlement. Ze is nog niet zeker of ze volgend jaar zal deelnemen aan de Vlaamse verkiezingen. "Ieper is nu mijn prioriteit", zegt ze.

Lees meer: