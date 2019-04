Talentvolle jonge balletdansers scoren internationaal

De leerlingen van balletschool Raymonda zijn weer thuis in Deerlijk, na een succesvolle deelname aan de Youth America Grand Prix (YAGP) in New York. Ze zijn er in de top 12 geraakt.

Twee dansers kregen ook eervolle vermelding: Marie Deloof voor de European School of Ballet, Matthis Laevens (11) (zie foto) eindigde zelfs eerste in zijn competitie. Er is ook internationale interesse voor de jonge balletdanser. Hij kreeg aanbiedingen uit Canada, New York, Amsterdam, Berlijn, Bazel, Monaco en München.

De Youth America Grand Prix is de grootste klassieke balletwedstrijd ter wereld voor preprofessionele en professionele balletstudenten. In elk werelddeel zijn er voorrondes. Voor Europa was dat in Parijs in november 2018.