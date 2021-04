Talbot House in Poperinge organiseert verhalentocht voor kinderen

Het Talbot House, een oorlogsmuseum in Poperinge, organiseert in de paasvakantie veilige verhalentochten voor kinderen en jongeren.

Door de coronacrisis is het ook voor de toerismesector moeilijk om overeind te blijven. Het Talbot House in Poperinge blijft niet bij de pakken zitten en zette een educatieve werking op poten.

In de voormalige Britse soldatenclub kunnen kinderen nu tijdens een verhalentocht of tabletzoektocht kennis maken met de vele verhalen en weetjes over het gebouw en zijn geschiedenis. Als afsluit volgt er een kopje Engelse thee tijdens een soldatenconcert en een paaseierenraap.

De organisatie wil met dit project bezoekers lokken en een veilig alternatief aanbieden voor een uitstapje naar zee.