Talbot House: "Britten hebben het nog steeds moeilijk om hier te geraken"

Talbot House wordt al sinds 1931 draaiende gehouden door Britse ‘wardens’. Zij staan in voor het warme welkom, de thee, het gebak enzovoort. Maar omwille van de coronamaatregelen moesten ze noodgedwongen thuis blijven. Nu zijn ze dus terug, al was het geen sinecure om hier te geraken. "We kregen een mail van de Belgische overheid in het Nederlands. Erg handig is dat niet", zeggen Ken en Libby. "Er staat dat we in quarantaine moeten denk ik. Maar die regel is drie weken geleden afgeschaft."

Nog niets aangepast

"Het Koninklijk Besluit is er, maar het kabinet van Volksgezondheid heeft nog steeds de website niet aangepast, de contacttracing is niet aangepast en nog steeds krijgen Britten een mail in het Nederlands waarin een bevel tot quarantaine staat," zegt Simon Louagie van Talbot House. November is normaal een drukke maand in het Talbot House. De manager is boos. "Waarom zijn die regels niet aangepast. Waarom wordt er foute info verspreid vanwege de overheid. Waarom steken ze ons eigenlijk een mes in de rug?"

Als Anglicaanse priester leidt Ken deze maand de kerkelijke herdenkingen voor de Britse gesneuvelden. Vanaf vandaag moeten hij en z'n vrouw volgens de mail tien dagen in quarantaine. Het is niet alleen complex voor de Britten om tot bij ons af te zakken. De testen alleen al kosten ook aardig wat centen.