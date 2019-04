Tal van inbreuken bij controle nachtwinkels en restaurants

Dat gebeurde in samenwerking met het Federaal Voedselagentschap (FAVV), Douane & Accijnzen, de cel namaak van de FOD Economie, de cel opsporingen van de FOD Financiën, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Federale Gerechtelijke Politie (FGP).

Tijdens deze zogenoemde ‘flexactie’ werden alle twaalf nachtwinkels en zes Chinese restaurants op het grondgebied van De Haan en Bredene aan een controle onderworpen door multidisciplinaire controleteams. Er werden 13 politiemensen en 21 mensen van externe diensten ingezet. Vier personen die illegaal in het land verbleven werden opgepakt, waarvan naderhand twee mannen met Chinese nationaliteit opgesloten werden in het gesloten centrum in Steenokkerzeel met het oog op repatriëring. Een Pakistaan kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten en een Indische vrouw bleek nog in de mogelijkheid om een aanvraag tot regularisatie in te dienen. Er werden ook twee personen aangetroffen die illegaal tewerkgesteld waren.

Inbreuken

Verder werden tal van inbreuken vastgesteld. Zeven uitbaters bleken geen dagontvangstenboek bij te houden, zes hadden geen kasboek, twee waren niet correct aangemeld in de kruispuntbank voor ondernemingen. Bij negen handelszaken stond de temperatuur van de koelkast te hoog, bij vier ontbraken de vervaldata op een aantal voedingswaren, vier konden geen verantwoordingsstukken voorleggen, bij twee waren de deeltijdse contracten niet in orde, bij vier werden inbreuken op de netheid vastgesteld, drie konden geen facturen voorleggen van hun aankoop van tabak, twee beschikten niet over een vergunning om alcohol en tabak te verkopen, bij één werden namaakproducten aangetroffen, bij één werd zwartwerk vastgesteld en één had geen aangifte gedaan van de aankoop van producten in het buitenland.