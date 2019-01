Takeldiensten hebben het al drukker

Maar overal het algemeen waren de bestuurders voorzichtig, dat zag ook Johan Verfaillie van Takeldienst André uit Izegem.

Johan Verfaillie: “Er was inderdaad wat werk, een aantal mensen zijn vanmorgen toch verrast geweest door gladde wegen. Op de kleine wegen dan wel, de grote wegen waren vlot bereikbaar. En hier en daar zat er iemand in de gracht, maar dat is s allemaal niet zo erg.”

Johan heeft 30 jaar ervaring, en het valt hem op dat er in vergelijking met de winterse periodes van vroeger veel minder volk op baan is, en de mensen rijden ook een pak trager. “Dat is stilaan zo gegaan. De mensen komen alsmaar banger. Over 30 jaar waren er strengere winters, maandenlang, en nu zijn dat maar winterprikken meer, en de mensen zijn dat niet meer zo gewoon. Er zijn er veel die nog nooit in de sneeuw gereden hebben.”