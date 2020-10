Takeaway is nieuwe codewoord, ook Kortrijk levert inspanningen

Dat doen ze onder meer door op hun websites adressen te bundelen van eethuizen en restaurants die aan takeaway doen en dus afhaalmaaltijden ter plaatse aanbieden of thuis leveren. Dat is onder meer het geval in Diksmuide, maar ook andere gemeenten doen het.

De stad Kortrijk pakt intussen uit met een Takeway XXL-plan. Ze vraagt de inwoners in een campagne om vanaf 1 november minstens één keer per week een afhaalmaaltijd te kopen. Elke horecazaak krijgt overigens een injectiepremie van 500 euro om bij een andere handelaar te spenderen. Takeway-aanbieders krijgen er 250 euro bovenop. Behalve een website met alle initiatieven komt er ook een gratis opleiding voor uitbaters die zo'n service uit de grond willen stampen.