Take-awaydienst met boeken in Sijsele

In deze tijden kan een boek weleens voor wat verstrooiing zorgen, maar ook de bibliotheken zijn dicht. Daarom organiseert Damme een ophaaldienst voor boeken in de hoofdbibliotheek van Sijsele.

De boeken kunnen via mail, website of telefoon aangevraagd worden. Op het afgesproken tijdstip verzamelt het personeel de pakketjes en legt die klaar in de inkom. Zo wordt alle fysiek contact vermeden. Wanneer de boeken teruggebracht worden via de inleverbus, worden ze zelfs een aantal dagen in quarantaine geplaatst om mogelijke besmettingen tegen te gaan.

Ook voor de werknemers van de bibliotheek is dit initiatief welgekomen. “Het is misschien iets kleins. Maar we vinden het ook voor onszelf belangrijk dat we toch bezig blijven. Dat is het belangrijkste en ook dat we op één of andere manier de mensen kunnen helpen,” vertelt Bibliothecaris Nathalie Van Acker.

Werkpakket voor creatievellingen​

Creatievellingen kunnen dan weer terecht in de Cultuurfabriek. Mensen die ingeschreven zijn in het creatief atelier zijn ingeschreven kunnen er een werkpakket ophalen. “Op die manier kunnen ze hun creativiteit ten volle benutten,” aldus burgemeester Joachim Coens.